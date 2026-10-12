Kreuznacher Gastronomie
Schick im Bistro und knutschend im Tab
Ein Klassiker der Kreuznacher Café-Kultur: das "Bistro" am Salinenplatz. Sehen und gesehen werden, das war hier garantiert.
Ein Klassiker der Kreuznacher Café-Kultur: das "Bistro" am Salinenplatz. Sehen und gesehen werden, das war hier garantiert.
Robert Neuber

Zweiter Teil der Erinnerungen an Cafés und Kneipen, in denen die Kreuznacher früher gerne unterwegs waren und sich zum „Schnack“ trafen, zum Sehen und Gesehenwerden sowie für die ersten Zärtlichkeiten.

Lesezeit 3 Minuten
Der Frühling schickte die ersten wärmenden Brisen durch die Salinenstraße, und es war für die Kreuznacher sonnenklar: Es wird nun Zeit zu sehen und gesehen zu werden. Ab ins Bistro!Auf dem Salinenplatz neben dem Eichenauer-Brunnen wurden die Tische und Stühle aufgestellt, und das Schauspiel begann.
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