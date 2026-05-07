Der Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg kündigt an, dass die Verträge mit den Schaustellern der Johanniskirmes Ende Juni derzeit rechtlich geprüft und unmittelbar vereinbart werden. Die Standgebühren bleiben 2026 nun doch unverändert.
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Die Standgebühren für die Bad Sobernheimer Johanniskirmes 2026 sollen unverändert bleiben und erst im kommenden Jahr angepasst werden. Dies hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. „Der Rat hatte entschieden, die Gebühren erst nach der Kirmes zu erhöhen“, erläuterte Ruegenberg.