Streit um Sobernheimer Kirmes Schausteller-Verträge sollen rasch geschlossen werden Silke Jungbluth-Sepp 07.05.2026, 10:00 Uhr

i Bei der Johanniskirmes im vorigen Jahr hatte Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg die Aufgabe des Fassanstichs bravourös gemeistert. Vor der Kirmes 2026 gibt es Ärger mit dem Schaustellerverband. Wilhelm Meyer

Der Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg kündigt an, dass die Verträge mit den Schaustellern der Johanniskirmes Ende Juni derzeit rechtlich geprüft und unmittelbar vereinbart werden. Die Standgebühren bleiben 2026 nun doch unverändert.

Die Standgebühren für die Bad Sobernheimer Johanniskirmes 2026 sollen unverändert bleiben und erst im kommenden Jahr angepasst werden. Dies hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. „Der Rat hatte entschieden, die Gebühren erst nach der Kirmes zu erhöhen“, erläuterte Ruegenberg.







Artikel teilen

Artikel teilen