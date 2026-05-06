Der Schaustellerverband Bad Kreuznach und der Deutsche Schaustellerbund haben sich in der Diskussion um die Vorbereitungen der Bad Sobernheimer Johanniskerb zu Wort gemeldet.
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Die Diskussion rund um die Bad Sobernheimer Johanniskirmes schlägt immer höhere Wellen. Zuletzt hatte sich herausgestellt, dass dem externen Kerb-Organisator von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg vertraglich zugesichert worden war, den Schaustellern bis zu 20 Prozent höhere Standgebühren berechnen zu dürfen als in der Satzung festgelegt.