Streit um Sobernheimer Kirmes Schausteller kritisieren Chaos und Fehlinformationen Silke Jungbluth-Sepp 06.05.2026, 15:59 Uhr

i Eine Kirmes ist auch für die kleinen Besucher ein tolles Fest. In Bad Sobernheim werden die Vorbereitungen der Johanniskerb 2026 allerdings von Problemen überschattet. Erwin Wodicka. Gina Sanders - stock.adobe.com/ wodicka@aon.at

Der Schaustellerverband Bad Kreuznach und der Deutsche Schaustellerbund haben sich in der Diskussion um die Vorbereitungen der Bad Sobernheimer Johanniskerb zu Wort gemeldet.

Die Diskussion rund um die Bad Sobernheimer Johanniskirmes schlägt immer höhere Wellen. Zuletzt hatte sich herausgestellt, dass dem externen Kerb-Organisator von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg vertraglich zugesichert worden war, den Schaustellern bis zu 20 Prozent höhere Standgebühren berechnen zu dürfen als in der Satzung festgelegt.







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