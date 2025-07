Der Bad Kreuznacher Schaustellerverbandsvorsitzende Ralf Leonhard übt deutliche Kritik an der Termindopplung von Johanniskirmes und Felketurnier am Fronleichnamswochenende in Bad Sobernheim. Er habe bereits Anfang des Jahres darauf hingewiesen, dass durch die Terminkollision die Kirmes und mit ihr die Schausteller wirtschaftlich leiden werden. Weil das Felketurnier stets an Fronleichnam stattfindet und bundesweit Sportler anreisen, sei klar gewesen, dass der Turniertermin fix sei. Aber er hätte sich gewünscht, dass die Kirmes verschoben wird.

Die Johanniskirmes finde immer um den vierten Juni-Samstag statt. Da der Juni aber dieses Jahr fünf Sonntage hatte, und die meisten Schausteller „frei“ hatten, da es den fünften Sonntag nicht jedes Jahr gibt, wäre aus seiner Sicht eine Verlegung möglich gewesen. Er habe den Verantwortlichen der Stadt sogar angeboten, sie bei den Gesprächen mit den Schaustellerkollegen zu unterstützen. „Die Rückmeldung, die ich erhielt, lautete, dass der Stadtbürgermeister und viele andere eine Verschiebung nicht wollten“, so Leonhard.

„Es war eine der schlechtesten Johanniskirmessen der vergangenen zehn Jahre.“

Ralf Leonhard, Vorsitzender des Schaustellerverbands

Nun ist die Bilanz gezogen und Leonhard konstatiert: „Es war eine der schlechtesten Johanniskirmessen der vergangenen zehn Jahre. Und das lag nicht am Wetter, denn in Sobernheim ist es meistens sehr heiß.“ Er schätze, dass in den vier Tagen rund tausend Besucher weniger da waren als sonst, was bei einer so kleinen Veranstaltung merklich spürbar sei.

Laut einer Studie des Deutschen Schaustellerbundes gibt jeder Volksfestbesucher im Schnitt 32,50 Euro aus: „Ich denke mal, jeder kann nun ausrechnen, was diejenigen, die eine Terminverlegung abgelehnt haben, damit angerichtet haben“ – und das sowohl bei den Schaustellern, die davon leben, als auch bei den Vereinen, die mit den Einnahmen ihr ganzjähriges Vereinsgeschehen am Laufen halten. „Es gibt Kollegen, die brauchen diese Veranstaltung und halbwegs kalkulierbare Umsätze“, betont er.

Schleichendes Sterben der Kirmes?

„Vielleicht hätte man sich vorher mal besser die Argumente und prognostizierten Ergebnisse von uns Schaustellern angehört“, kritisiert Leonhard. Er wünscht sich, dass die Schausteller wie andernorts mit in die Organisation und Planung eingebunden werden – auch um das „schleichende Sterben“ der Johanniskirmes aufzuhalten.

Im Stadtrat hatte die SPD-Fraktion diese Termindopplung schon zu Jahresbeginn mehrfach kritisiert und davor gewarnt, die Kirmes könne unter dem attraktiven Parallelprogramm der Handballer leiden. Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg hatte damals geantwortet, es sei ein Experiment und man müsse abwarten, welche Erfahrungen man damit mache.

Konkurrenz um Besucher? am 02.03.2025 Konkurrenz um Besucher? Bad Sobernheim: Kirmes und Felketurnier zeitgleich Weil Johanniskirmes und Felketurnier in diesem Jahr zeitgleich stattfinden, konkurrieren sie um Besucher. Stadtchef Ruegenberg sieht das als Experiment. Der Hauptausschuss diskutierte zudem über das Städtebauförderungsprogramm.

„Aus meiner Sicht ist das Experiment, die Kerb und das Felketurnier an einem Wochenende stattfinden zu lassen, krachend gescheitert.“

Martin Rupp, Vorsitzender FC Bad Sobernheim

Auch der Vorsitzende des FC Bad Sobernheim, Martin Rupp, übt Kritik an der Terminkollision: „Aus meiner Sicht ist das Experiment, die Kerb und das Felketurnier an einem Wochenende stattfinden zu lassen, krachend gescheitert.“

Am Freitag und Samstagabend seien deutlich weniger Gäste auf der Kirmes gewesen im Vergleich zu den Vorjahren. Er vermute, dass nicht nur beim FC die Umsätze nicht das Niveau der Vorjahre erreicht haben. Außerdem sei der Felkestadt die Chance entgangen, mit „diesen beiden tollen Veranstaltungen an zwei anstatt nur an einem verlängerten Wochenenende im Mittelpunkt zu stehen“, macht er deutlich.

Kein Antrag auf Verschiebung

Ruegenberg weist auf Anfrage dieser Zeitung darauf hin, dass die Termindoppelung im Rat, in der Stadtspitze und Veranstaltungsmanagement besprochen worden sei. „Eine Verschiebung des großen Volksfestes wegen der Belange eines Vereins lehnen viele Sobernheimer und Ratsmitglieder ab.“ Zudem hätte ein Teil der Schausteller eine Woche später nicht teilnehmen können.

„Der Termin der Johanneskirmes ist in einer städtischen Satzung geregelt und richtet sich nach dem Johannestag. Eine Änderung erforderte einen Ratsbeschluss. Ein solcher Antrag wurde nicht gestellt“, erläutert der Stadtchef.

i Die Stimmung am Samstag war bestens, als die Filsbacher XXL für Stimmung sorgten. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Er kann die negative Bilanz der Kritiker nicht nachvollziehen, auch wenn die Ergebnisse einer systematischen Befragung noch ausstehen. „Außer dem FC, dessen Stand stark von den Handballkollegen profitiert und Herrn Leonhard meldeten die Schausteller gute Geschäfte.“ Der Kirmesabend habe am Samstag viel Publikum angezogen. Negative Einflüsse durch hohe Tagestemperatur und den Brückentag hätten auch einen Einfluss auf die Kirmes gehabt.

Freibier fließt in Strömen Freibier fließt in Strömen Bad Sobernheimer Johanniskirmes ist eröffnet Endlich wieder Kerwe! In Bad Sobernheim wird gefeiert. Wie der Auftakt lief, erfahrt ihr hier. am 21.06.2025

Mit dem HSV waren laut Ruegenberg Absprachen getroffen worden, die die Turniergäste auf die Kirmes brachten. Dieser Ausgleich habe auch stattgefunden. „Ob die Reduktion durch die Bindung an das Felketurnier oder die zusätzlichen Gäste des HSV auf der Kirmes überwogen, konnte nicht ermittelt werden.“ Die Bedenken wegen der Terminüberschneidung seien freundschaftlich mit dem HSV diskutiert und „durch erfolgreiche Maßnahmen der Programmabstimmung und Bewerbung der Kirmes auf dem Turnier“ ausgeräumt worden.

Ruegenberg schlägt scherzhaft vor: „Vielleicht sollten wir mit dem Papst reden, ob die Festtage der Heiligen nicht besser auf die Feste des Kirchenjahres abgestimmt werden können? Diese Änderung sollte dann möglichst vor 2030 eingeführt werden“, denn dann gebe es wieder eine Terminüberschneidung von Fronleichnam und Johannistag an einem Wochenende.

Mit HSV-Turnier prima ergänzt Bernd-Harald Hey am 23.06.2025 Mit HSV-Turnier prima ergänzt Bad Sobernheim feiert gut besuchte und ruhige Kirmes Die Bad Sobernheimer Johanniskirmes blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Die Polizei hatte nur wenig zu tun. Einzig die große Hitze sorgte für Anstrengung.

Schaustellerverbandschef Leonhard, der seit Jahren regelmäßig mit seinem Team auf der Johanniskirmes vertreten ist, sieht über die diesjährige Terminkollision hinaus seit Jahren eine Abwärtsspirale bei dem Volksfest. „Die Veranstaltung hat sich in der Branche inzwischen als schlechter Standort herumgesprochen.“ Dieses Jahr seien zwei oder drei Jugendfahrgeschäfte vor Ort gewesen, drei Mandelbrennereien und zwei Glaspaläste – alles nur, um die Lücken auf dem Platz zu füllen. Ein Familienfahrgeschäft habe gefehlt. „Das sind eklatante Fehler“, findet er. Dadurch kämen die Schausteller nicht auf ihre Kosten, und für die Besucher werde es weniger attraktiv.

Ändern und verkleinern?

Er schlägt daher vor, „den Platz auf den Kopf zu stellen“, einen anderen Aufbau zu wählen und das Angebot insgesamt zu verkleinern. „Entweder alle machen weiter wie bisher, und die Kirmes stirbt langsam“, oder es gebe ein Umdenken bei den Verantwortlichen. Das vermisse er allerdings schon seit Jahren, beklagt er.

In Kirn sei es ähnlich gewesen, dort habe sich das Blatt inzwischen aber gewendet. Bei der Umstrukturierung seien die Schausteller eingebunden gewesen. „Kirn hat auf uns gehört, und der Platz hat bei Schaustellern seit der Verkleinerung und den Änderungen wieder einen ganz anderen Stellenwert.“ Auch beim Kreuznacher Jahrmarkt werde die Expertise der Schausteller regelmäßig mit einbezogen.