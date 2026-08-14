Noch sieben Tage bis zum Start Schausteller auf der Kreuznacher Pfingstwiese startklar Rica Watenphul 14.08.2026, 06:00 Uhr

i Manfred Nickel und sein Team bekleben die Stufen des Kettenkarussells neu. Rica Watenphul

Ein Großteil der Schausteller hat seine Stände schon aufgebaut. Jetzt fehlen nur noch einige wenige Handgriffe, damit der Jahrmarktspaß perfekt wird.

Von Essensstand bis Karussell, ein Großteil der Attraktionen auf dem Kreuznacher Jahrmarkt ist bereits heute, gut eine Woche vor der Eröffnung des Volksfests, vollständig aufgebaut.Was auf Außenstehende aufwendig und kompliziert wirkt, ist für die Schausteller absolute Routine: Gerade einmal einen Tag kostet es Manfred Nickel und seine Mitarbeiter, ihren „Super Wellenflug“ aufzubauen.







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