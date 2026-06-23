Es soll wieder heiß werden, sodass wir wie im vergangenen Jahr wieder Tipps zu kühlen Orten an der Nahe geben. Es gibt nun acht zusätzliche Tipps: schattige Orte, frisches Wasser, wehende Brise. Viel Spaß beim kühlen Erkunden!
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Es ist schon immer so gewesen: Wenn es für den Menschen interessant wird, ob seelisch, körperlich oder intellektuell, dann kommen die Adjektive zur Hitze. Dass man ihm ja nicht mit dem Schlauch kommen möge, krakeelte AC/DC-Mann Brian Johnson, denn hey, er sei schließlich der „Heatseeker“.