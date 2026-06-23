Kühle Plätze an der Nahe Schattige Tipps, wenn die Hitze wieder wallt Robert Neuber 23.06.2026, 16:00 Uhr

i Knapp dreihundert Meter, wo die Sonne nie hin leuchtet: der Kinnsfelstunnel zwischen Oberhausen und Odernheim Robert Neuber

Es soll wieder heiß werden, sodass wir wie im vergangenen Jahr wieder Tipps zu kühlen Orten an der Nahe geben. Es gibt nun acht zusätzliche Tipps: schattige Orte, frisches Wasser, wehende Brise. Viel Spaß beim kühlen Erkunden!

Es ist schon immer so gewesen: Wenn es für den Menschen interessant wird, ob seelisch, körperlich oder intellektuell, dann kommen die Adjektive zur Hitze. Dass man ihm ja nicht mit dem Schlauch kommen möge, krakeelte AC/DC-Mann Brian Johnson, denn hey, er sei schließlich der „Heatseeker“.







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