Metal-Festival in Wörrstadt Saxon, Grave Digger und Skindred rocken das NOAF Marian Ristow 11.08.2026, 08:00 Uhr

i Urgesteine ist im Falle der britischen Band Saxon glatt eine Untertreibung. Das erste Album des Quintetts stammt aus dem Jahr 1979. 2024 erschien deren bislang letztes Werk "Hell, Fire and Damnation". Lea Stephan

20 Jahre NOAF – und das Line-up könnte kaum stärker sein: Mit Saxon, Grave Digger und Skindred wird Rheinhessen Ende August zum Mekka für Rock- und Metal-Fans. Warum das Festival längst kein Geheimtipp mehr ist und was es so besonders macht.

Längst kein Geheimtipp für Hard-Rock- und Heavy-Metal-Fans aus der Region ist das Neuborn Open Air Festival (kurz NOAF) im rheinhessischen Wörrstadt. Am letzten Augustwochenende, für viele der Abschluss der Festivalsaison, pilgern Jahr für Jahr rund 3000 Gäste in den Neuborn, ein Wald- und Erholungsgebiet nahe der 9000-Einwohner-Stadt.







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