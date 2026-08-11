20 Jahre NOAF – und das Line-up könnte kaum stärker sein: Mit Saxon, Grave Digger und Skindred wird Rheinhessen Ende August zum Mekka für Rock- und Metal-Fans. Warum das Festival längst kein Geheimtipp mehr ist und was es so besonders macht.
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Längst kein Geheimtipp für Hard-Rock- und Heavy-Metal-Fans aus der Region ist das Neuborn Open Air Festival (kurz NOAF) im rheinhessischen Wörrstadt. Am letzten Augustwochenende, für viele der Abschluss der Festivalsaison, pilgern Jahr für Jahr rund 3000 Gäste in den Neuborn, ein Wald- und Erholungsgebiet nahe der 9000-Einwohner-Stadt.