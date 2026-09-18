Bad Kreuznach kämpft um die Rettung seiner BGK: Millionen-Defizite, drohende Insolvenz und harte Entscheidungen. Wie die neue Chefin Petronella Lange den Kurs halten will – und warum der Plan mit den Parkgebühren nicht aufgegangen ist.
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Das Personaltableau steht: Mit Petronella Lange als neuer Geschäftsführerin der Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK), seit 1. September im Amt, und Jörg Fritz als neuem Geschäftsführer der Stadtwerke, seit 1. August im Chefsessel, hat Bad Kreuznach zwei gleichermaßen zentrale wie entscheidende Posten im Organigramm der Beteiligungen neu besetzt.