Bad Kreuznach stellt sich auf Saunen, Bäderhaus und BGK: Kurs halten ist die Mission Marian Ristow 18.09.2026, 08:00 Uhr

i Petronella Lange (2. von links) hat künftig bei der städtischen Holding, der BGK, das Sagen. Ihr Pendant bei den Stadtwerken ist Jörg Fritz (3. von links). Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Blechschmidt, Bürgermeister und Kämmerer der Stadt (links) arbeitet eng mit dem neuen Duo zusammen. Klaus-Dieter Dreesbach (rechts) ist Ende August ausgeschieden und in den Ruhestand gegangen. Marian Ristow

Bad Kreuznach kämpft um die Rettung seiner BGK: Millionen-Defizite, drohende Insolvenz und harte Entscheidungen. Wie die neue Chefin Petronella Lange den Kurs halten will – und warum der Plan mit den Parkgebühren nicht aufgegangen ist.

Das Personaltableau steht: Mit Petronella Lange als neuer Geschäftsführerin der Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK), seit 1. September im Amt, und Jörg Fritz als neuem Geschäftsführer der Stadtwerke, seit 1. August im Chefsessel, hat Bad Kreuznach zwei gleichermaßen zentrale wie entscheidende Posten im Organigramm der Beteiligungen neu besetzt.







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