Ein Sattelzug geriet auf der A61 ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer wollte etwas Ungewöhnlichem auf der Straße ausweichen, was vermutlich die hohen Temperaturen verursacht hatten.

Am Samstagnachmittag, 15. August, ist es auf der A61 in Richtung Ludwigshafen im Bereich der Anschlussstelle Dorsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug gekommen. Nach Polizeiinformationen kam der Lkw ins Schleudern, weil sich vermutlich wegen der Witterungsverhältnisse Schaum auf der Fahrbahn gebildet hatte, dem der Fahrer ausweichen wollte.

Beim eingeleiteten Lenkmanöver verlor der Fahrer die Kontrolle über den Sattelzug. In der Folge kippte der Auflieger um, was eine Sperrung des rechten Fahrstreifens nach sich zog. Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte durch die Autobahnmeisterei Emmelshausen. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Sattelzuges beauftragt. Es kam zu teils beträchtlichen Verkehrsbehinderungen.