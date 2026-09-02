Temposchwellen auf Gehweg? Sanierung Königsberger Straße in Sobernheim pausiert Silke Jungbluth-Sepp 02.09.2026, 10:32 Uhr

i Die Fahrbahnschwellen in den sanierten Abschnitten der Königsberger Straße reichen von Haus zu Haus. Das liegt daran, dass Fahrzeuge die gesamte Fläche nutzen dürfen, auch die lediglich optischen Gehwege. Silke Jungbluth-Sepp

Es ist ein Großprojekt von gut 3,9 Millionen Euro: die Sanierung der Königsberger Straße in Bad Sobernheim. Zwei Bauabschnitte sind fertig, jetzt pausiert das Projekt für Bodenuntersuchungen. Im sanierten Teil gibt es Fragen zu den Fahrbahnschwellen.

Die Anwohner der Königsberger Straße in Bad Sobernheim haben sehr viele sehr harte Monate seit 2024 hinter sich. In dieser Zeit wurde im größten Teil der Straße eine neue Hauptwasserleitung gelegt und zugleich die Kanalisation saniert. Zuvor war bereits vom Hochbehälter auf der anderen Seite der Bundesstraße 41 und unter der viel befahrenen Schnellstraße bis zum Garagenhof am Ende der Straße eine neue Wasserleitung verlegt worden.







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