Land steuert 31.700 Euro bei Sanierung des Rehbacher Bürgerhauses wird angegangen Reinhard Koch 21.02.2026, 15:30 Uhr

i Mit der Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes soll nach dem Willen des Gemeinderates die dringende Sanierung des in die Jahre gekommenen Bürgerhauses finanziert werden. Reinhard Koch

Das Rehbacher Bürgerhaus ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Die Finanzierung dafür steht.

Das Betriebsergebnis auf der 19,6 Hektar großen Holzbodenfläche im Gemeindewald wird nach dem Forstwirtschaftsplan 2026 mit einem kleinen Minus in Höhe von 85 Euro abschließen. Wie Ortsbürgermeister Christian Kessel während der jüngsten Ratssitzung erläuterte, seien es primär die Aufarbeitung von zu erwartendem Käferholz (50 Festmeter), die Kulturpflege, die Nachbesserung der Douglasienbestände, der Waldschutz und die Wegeunterhaltung, die den ...







