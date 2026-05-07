Bad Kreuznacher Naherholung
Salinental: Ein Klimapark mit Wasserspielplatz und mehr
Der zentrale Bereich zwischen dem Gradierwerk drei (Foto) und dem Gradierwerk vier soll aufgewertet werden und mehr Aufenthaltsq
Der zentrale Bereich zwischen dem Gradierwerk drei (Foto) und dem Gradierwerk vier soll aufgewertet werden und mehr Aufenthaltsqualität bieten.
Harald Gebhardt

Der Klima- und Gesundheitspark Salinental ist auf den Weg gebracht: Der Stadtrat hat dem Entwurf jetzt zugestimmt. Damit soll das Salinental aufgewertet und ein attraktiver Erholungsraum werden. Auch ein Wasserspielplatz gehört dazu.

Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahren gibt es in der Politik Überlegungen, wie man das Bad Kreuznacher Salinental mit seinen Gradierwerken für Touristen, aber auch für Einheimische aufwerten und attraktiver machen kann – angefangen mit dem Masterplan Salinental aus dem Jahr 2010, also noch vor der Eingemeindung von Bad Münster am Stein, über eine Konzeption vom Kurpark zum Kurpark im Rahmen einer Landesgartenschau-Bewerbung vor ein paar Jahren.

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