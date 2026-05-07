Der Klima- und Gesundheitspark Salinental ist auf den Weg gebracht: Der Stadtrat hat dem Entwurf jetzt zugestimmt. Damit soll das Salinental aufgewertet und ein attraktiver Erholungsraum werden. Auch ein Wasserspielplatz gehört dazu.
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Seit Jahren gibt es in der Politik Überlegungen, wie man das Bad Kreuznacher Salinental mit seinen Gradierwerken für Touristen, aber auch für Einheimische aufwerten und attraktiver machen kann – angefangen mit dem Masterplan Salinental aus dem Jahr 2010, also noch vor der Eingemeindung von Bad Münster am Stein, über eine Konzeption vom Kurpark zum Kurpark im Rahmen einer Landesgartenschau-Bewerbung vor ein paar Jahren.