Salinenquartier: Investoren stehen in den Startlöchern

Hotel oder doch modernes Wohnquartier, wie es die Ursprungsplanungen vorgesehen haben? Das Salinenquartier beschäftigt derzeit die Politik und die Bevölkerung. Und das ist kein Wunder, denn schließlich sticht Bad Kreuznachs berühmteste Bauruine an der Ecke/Schlossstraße jeden Tag Tausenden Menschen ins Auge.

Wie der „Oeffentliche“ nun erfahren hat, gibt es neben der angedachten Hotellösung auch weit gereifte Pläne, das Salinenquartier als Wohnviertel so fertig zu bauen, wie es die ursprünglichen Planungen des insolventen Projektentwicklers Schoofs vorgesehen hatten – mit rund 60 Wohnungen und zwei Gewerbeflächen für einen Supermarkt sowie eine Bäckerei. Der in Bad Kreuznach gut bekannte Immobilienentwickler Horst Schenk aus dem Westerwald steht gemeinsam mit einem finanzstarken Partner aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Startlöchern, um das Projekt zu Ende zu bringen. „Ja, wir sind dran“, bestätigt er unserer Zeitung. Schenk wird die Projektsteuerung übernehmen.

Am Ende könnte man bei 30 Millionen Euro landen

Einigen müssen sich Schenk und Partner mit Schoofs aber noch. Schoofs befindet sich in der Insolvenz in Selbstverwaltung, kann also selbst darüber entscheiden, wem man welches Projekt verkauft. Das Restvolumen beim Salinenquartier dürfte bei rund 20 Millionen Euro liegen. Ist man fertig, könnte das Salinenquartier dann 30 Millionen Euro verschlungen haben. Nach der Insolvenz von Schoofs im Februar 2024 stehen die Arbeiten auf dem rund 6500 Quadratmeter großen Areal still.

Schenk verfügt in Bad Kreuznach über sehr gute Referenzen, hat die Wohnhäuser an der Dürerstraße zwischen Schneider Kreuznach und Bürgerpark entwickelt, zudem die Seniorenresidenz im Musikerviertel entlang der Alzeyer Straße umgesetzt. Außerdem steht die Sanierung des Telekom-Gebäudes in der Poststraße kurz vor dem Abschluss: Hier hat man 41 Wohnungen fertig bekommen, ab 1. April stehen sieben weitere Wohnungen zu Verfügung.

Ein weiterer Vorteil kommt hinzu: Mit Bauleiter Andreas Weber, der maßgeblich dazu beitragen hat, dass die Baustelle bis zur Insolvenz von Schoofs bestens lief, arbeitet nun ein alter Bekannter für Schenk, der das Projekt nahtlos weiterbetreuen könnte. Sollte das Projekt umgewidmet werden und ein Hotel den Vorzug bekommen, ergäbe sich zumindest mal zeitlich eine Verzögerung – weil die Planung dann fast neu begonnen, außerdem ein neues Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht werden müsste. So wie etwa beim Brandschutz oder den Stellplätzen. Außerdem fraglich: Was passiert mit den Gewerbeflächen? Sowohl Vollsortimenter (möglicherweise Netto) als auch die Bäckerei sind davon ausgegangen, dass dort künftig 120 Menschen leben werden.

Stein-Herzerberger will Hotel umsetzen

Trotzdem ist die Hotellösung weiterhin machbar. Projektentwickler wäre hier Dag Stein-Herzberger, der in Bad Kreuznach ebenfalls über eine sehr gute Reputation verfügt. Mit seiner Firma Stein Koordination hat der Kirner in Bad Kreuznach ebenso erfolgreich gewirkt, hat zum Beispiel die alte Post am Bahnhof beeindruckend aufgestockt und zu Wohnungen umgebaut, ebenso den ehemaligen Dehoga-Sitz im Brückes. Zu viel verraten will er nicht, er sei mit den Gläubigern im Gespräch und mit den Banken ebenso. Und, ganz wichtig: mit der Politik. Deswegen soll der Planungsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag eine Nutzungsänderung empfehlen, der Stadtrat am 27. März diese dann beschließen. Stein-Herzberger hat ebenso Partner mit an Bord und ist derzeit mit verschiedenen Hotelketten im Gespräch.

Egal, wer am Ende das Rennen macht: Beide Konkurrenten um die Projektentwicklung legen Wert darauf, dass Vorhaben des anderen nicht schlecht zu reden und begegnen sich mit Respekt. Kein Alltag in der hart umkämpften Immobilienbranche.

i Das Telekom-Gebäude im Brückes hat den Besitzer gewechselt: Horst Schenk hat die Immobilie erworben und wird dort - Stand jetzt - rund 96 Wohnungen errichten. Marian Ristow

Schenk hat das Telekom-Gebäude im Brückes gekauft

Ob es mit dem Salinenquartier klappt oder nicht, Schenk wird auf jeden Fall in Bad Kreuznach aktiv bleiben. Der Westerwälder hat nämlich das große Telekom-Gebäude im Brückes gekauft, den ehemaligen Sitz der Verwaltung. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1988 und gehörte lange Zeit einem F rankfurter Immobilieneigner, der Condor Objektgesellschaft Bad Kreuznach GmbH. Die Stadt war 2019 handelseinig, für einen Kaufpreis von 6,3 Millionen Euro. Danach schwenkte man um in Richtung Gebäude der Sparkasse Rhein-Nahe.

Schenk will dort bis zu 96 Wohnungen errichten, das Projekt könnte zwischen 17 und 18 Millionen Euro teuer werden. Weil das Gebäude noch in gutem Zustand sei, müsse man nur Sanierungen und Wände neu einziehen.