Vorfall in Bad Kreuznach
Salinenbad: Chlorgas tritt bei Wartungsarbeiten aus
Die Feuerwehr musste wegen eines Chlorgasaustritts im Salinenbad anrücken.
Die Feuerwehr musste wegen eines Chlorgasaustritts im Salinenbad anrücken.
Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Bei Wartungsarbeiten an der Chlorgasanlage kam es im Salinenbad zu einem Austritt dieses Stoffes. Die Feuerwehr musste anrücken.

Lesezeit 1 Minute
Im Salinenbad ist es am Dienstagnachmittag, 17. März, gegen 14 Uhr zu einem Chlorgasaustritt gekommen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach in einer Pressemitteilung schreibt, geschah der Vorfall während Wartungsarbeiten an der Chlorgasanlage.„Die Berieselungsanlage in dem Raum zur Neutralisation des Stoffes löste sofort aus und die Evakuierungssirene sowie eine rote Blinkleuchte schlugen Alarm“, heißt es weiter.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren