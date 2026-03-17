Vorfall in Bad Kreuznach Salinenbad: Chlorgas tritt bei Wartungsarbeiten aus Lena Reuther 17.03.2026, 19:27 Uhr

i Die Feuerwehr musste wegen eines Chlorgasaustritts im Salinenbad anrücken. Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Bei Wartungsarbeiten an der Chlorgasanlage kam es im Salinenbad zu einem Austritt dieses Stoffes. Die Feuerwehr musste anrücken.

Im Salinenbad ist es am Dienstagnachmittag, 17. März, gegen 14 Uhr zu einem Chlorgasaustritt gekommen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach in einer Pressemitteilung schreibt, geschah der Vorfall während Wartungsarbeiten an der Chlorgasanlage.„Die Berieselungsanlage in dem Raum zur Neutralisation des Stoffes löste sofort aus und die Evakuierungssirene sowie eine rote Blinkleuchte schlugen Alarm“, heißt es weiter.







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