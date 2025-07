Das Salinen Open Air lockte am Wochenende viele Zuschauer in Salinental - wohl vor allem wegen Schlager-Star Vincent Gross. Wie er so ankam, erfahren Sie hier.

Mit einer mitreißenden Performance begeisterte Schlagersänger Vincent Gross bei seinem Gastspiel im Brauwerk. Hier brannte der 28-jährige, energiegeladene Schweizer Entertainer ein wahres Feuerwerk der guten Laune ab. Nachdem am Samstag erneut zahlreiche Musikfreunde zum „Salinen Open Air“ geströmt waren, um die eingeladenen Partybands zu hören, war die Resonanz am Sonntagabend leider nicht so groß, bedauerten die Veranstalter Andreas Röth und Udo Braun, die erstmalig einen zweiten Live-Act organisiert hatten. Das regnerische Wetter trug sicherlich dazu bei, dass am Sonntagabend nicht so viele Zuschauer wie erhofft den Auftritt von Gross verfolgten. Doch der Künstler und seine treuen Fans ließen sich vom permanenten Nieselregen das Feiern nicht vermiesen.

Dafür garantierte nicht zuletzt die junge Sängerin Lena Milewicz, die bereits vor dem Auftritt des Schlagerstars die Zuhörer mit ihren Liedern in Stimmung brachte. Beim „Rheinischen Walzer“ schunkelten sich die Schlagerfreunde warm und beim Song „Ich brauche einen Mann“ schlossen sich etliche Fans spontan der von Milewicz angeführten Polonaise durch das Brauwerk-Gelände an. „Servus, Grüezi und Hallo, gute Laune here we go“, verkündete dann Gross und brachte die zahlreichen jüngeren, im Regen vor der Bühne stehenden Fans bereits mit den ersten Akkorden zum Hüpfen. „Alle Hände hoch und von links nach rechts – wir machen jetzt den Scheibenwischer“, forderte Gross das Publikum auf, das mit ihm gemeinsam den Regen symbolisch beiseite wischte.

i Mit seinem positiven Charisma begeisterte Vincent Gross beim Salinen Open Air im Brauwerk. Jens Fink

Prompt erklang der „Super Sommer“ und bei Zeilen wie „wenn du dich bewegst, dann brennt die Hölle“ feierten Fans und Künstler eine fröhliche Party, die auch hier in einer stimmungsvollen Polonaise mündete. „Wir stellen uns einfach vor, das wären keine Wolken, sondern ein strahlend blauer Himmel“, meinte Gross und feierte mit den Schlagerfans eine rauschende „Fiesta del mar“. Immer wieder suchte der Künstler den Kontakt zum Publikum, machte Selfies und tanzte gemeinsam mit seinen Fans beim rockig präsentierten „Joana“, das Gross als eine Hommage an Roland Kaiser, einen seiner frühen Mentoren, zelebrierte. Bestens gelaunt servierte der Sänger den Partysong „Bier“.

Dieses Lied beschreibe das schöne Gefühl, gute Freunde wiederzusehen und mit ihnen zu singen und zu feiern, betonte der Künstler, der mit „Drinking Wine, Feeling Fine“ und dem neuen Song „Eierlikör“ die Schlagerparty immer wieder aufs Neue befeuerte. In die „Rettungsboote“ stiegen Fans und Künstler gemeinsam, wobei Gross seinen neuen Hit „Rum“ präsentierte und eifrig „mit ruderte“. Mit seinem Gute-Laune-Hit „Aperol Spritz“ verabschiedete sich Vincent Gross von seinen teils frenetischen Fans, servierte jedoch noch mit „Ouzo“ die unvermeidliche und vehement eingeforderte Zugabe: „Ich trink Ouzo, was trinkst du so?“, zauberte er ein letztes Mal den sonnigen Sommer herbei und animierte seine begeisterten Zuhörer zum fröhlichen Sirtaki-Tanzen.