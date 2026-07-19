Baustopp in Bad Münster Sal-Quartier – nichts tut sich, niemand weiß etwas Robert Neuber 19.07.2026, 07:00 Uhr

i Die alte Paracelsus-Klinik ist komplett entkernt und steht nun als Rohbau in bester Lage neben dem Kurpark von Bad Münster. Robert Neuber

Die Bad Münsterer Paracelsus-Klinik sollte in eine attraktive Wohnanlage umgebaut werden. Doch seit April steht alles still, es tut sich nichts, es steht nur ein entkernter Rohbau. Und niemand weiß, wie es weiter gehen könnte.

Birgit Ensminger-Busse ist ziemlich ungehalten – als Ortsvorsteherin und vor allem als in direkter Nachbarschaft wohnende Bürgerin hat sie jeden Tag vor Augen, was dem Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME) ein schlechtes Image verpasst. Die beiden Großgebäude der früheren Paracelsus-Klinik stehen immer noch leer herum, der untere Teil Richtung Nahe nun als Rohbau, total entkernt und fensterlos, sodass natürlich auch die Witterung hier ...







Artikel teilen

Artikel teilen