Pünktlich um 10 Uhr öffnete das Jahnbad in Kirn am Sonntag seine Tore für die neue Badesaison – bei strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel. Als besonderes Willkommensgeschenk erhielt jede Dame zum Saisonstart eine Rose in edlem Blau – ganz in den Betriebsfarben der Stadtwerke Kirner Land. Bereits um 10.15 Uhr tummelten sich über 30 Schwimmerinnen und Schwimmer im großen Becken.

i Saisonstart im Jahnbad Kirn bei Traumwetter: Eröffnung mit Rosen und Wellenrutsche. Sebastian Schmitt

Frühaufsteher aufgepasst: Jeden Donnerstag lädt das Jahnbad von 7 bis 9.30 Uhr zum Frühschwimmen ein. Verlängerte Öffnungszeiten gibt es in der Hochsaison: Vom 15. Juni bis 15. August ist das Bad eine Stunde länger geöffnet – täglich bis 20 Uhr.

Das engagierte Team rund um die Sicherheit und Betreuung im Jahnbad besteht aus Andrea Petto, Kersten Becker, Arthur Domke sowie Azubi Constantin Frank. An der Kasse begrüßt Petra Ullmann die Gäste freundlich, während in der Verwaltung Nadine Gehers für reibungslose Abläufe sorgt.

Mit viel Freude und kindlicher Begeisterung eröffnete vierjährige Elias Alsaif aus Kirn das beliebte Spaßbecken samt der bekannten Wellenrutsche – und zauberte dabei so manchem Gast ein Lächeln ins Gesicht.