Sachverständiger: Messerstich war nicht Todesursache

Nach dem fünften Verhandlungstag wendet sich das Blatt für den Angeklagten (33) vor dem Landgericht: Er ist wegen Totschlags angeklagt, weil er auf einen 35-Jährigen einstach. Ein Sachverständiger sagt aus: Dies sei nicht die Todesursache.
Am 19. Oktober 2024 verstarb im Bad Kreuznacher Krankenhaus Marienwörth ein 35-Jähriger, der zuvor bei einer Auseinandersetzung in der benachbarten Kirschsteinanlage einen Messerstich erlitten hatte. Deshalb muss sich seit dem 27. Oktober ein 33-jähriger Bad Kreuznacher syrischer Abstammung wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten.