Bad Kreuznacher Landgericht Sachverständiger: Messerstich war nicht Todesursache Christine Jäckel 19.11.2025, 15:55 Uhr

i Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach: Dort wird die Messerattacke in der Kirschsteinanalge verhandelt, bei der im Oktober 2024 ein 35-jähriger Mann Markus Kilian

Nach dem fünften Verhandlungstag wendet sich das Blatt für den Angeklagten (33) vor dem Landgericht: Er ist wegen Totschlags angeklagt, weil er auf einen 35-Jährigen einstach. Ein Sachverständiger sagt aus: Dies sei nicht die Todesursache.

Am 19. Oktober 2024 verstarb im Bad Kreuznacher Krankenhaus Marienwörth ein 35-Jähriger, der zuvor bei einer Auseinandersetzung in der benachbarten Kirschsteinanlage einen Messerstich erlitten hatte. Deshalb muss sich seit dem 27. Oktober ein 33-jähriger Bad Kreuznacher syrischer Abstammung wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten.







Artikel teilen

Artikel teilen