Erzieherin in Odenbach Ruth Lukas geht nach 30 Jahren in den Ruhestand Roswitha Kexel 13.12.2025, 11:00 Uhr

i Kita-Leiterin Roswitha Schmidt, Ortsbürgermeisterin Helga Becker, Kassenwart Peter Sottong, Adenbachs Ortsbürgermeister Sven Eckert, der Fördervereinsvorsitzende Mathias Schneider sowie Steffi Hamm und Irene Sokolowski vom Elternausschuss (von links) und die Kinder verabschiedeten Ruth Lukas (sitzend) in den Ruhestand. Roswitha Kexel

Viel Lob, Dankesworte und persönliche Geschenke umrahmten den Abschied von der erfahrenen Pädagogin, die zuletzt als stellvertretende Leiterin in der Kita tätig war. Dabei hatte sie immer das Wohl der Kinder im Sinn.

Nach mehr als 30 Jahren verlässt die Erzieherin Ruth Lukas aus Medard die Kindertagesstätte Odenbach. Sie tritt in den wohlverdienten Ruhestand – mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Liebevoll gestaltete Geschenke und mit Bedacht geformte Lobesworte lösten Tränen der Rührung bei Ruth Lukas aus.







