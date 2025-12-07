Rußige Schläuche kommen künftig in die Waschmaschine

Statt mit Ruß und Dreck verschmutze Schläuche mit Schrubbern zu säubern, soll diese Aufgabe in der VG Nahe-Glan künftig eine Schlauchpflegeanlage übernehmen.
Wehrleiter Max Kraushaar war direkt von einem Großeinsatz zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gekommen. In der Sitzung ging es nämlich gleich um zwei für die Wehren der Verbandsgemeinde wichtige Themen: Um den Kauf einer Schlauchpflegeanlage und die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans.