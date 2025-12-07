Entlastung in VG Nahe-Glan Rußige Schläuche kommen künftig in die Waschmaschine Silke Jungbluth-Sepp 07.12.2025, 10:00 Uhr

i Nach Einsätzen wie beim Großbrand in Monzingen sind die Schläuche und Gerätschaften der Feuerwehrleute der VG Nahe-Glan voller Ruß und Dreck. Künftig soll eine Schlauchpflegeanlage die Reinigung nach den Einsätzen schneller und leichter machen. Sebastian Schmitt

Statt mit Ruß und Dreck verschmutze Schläuche mit Schrubbern zu säubern, soll diese Aufgabe in der VG Nahe-Glan künftig eine Schlauchpflegeanlage übernehmen.

Wehrleiter Max Kraushaar war direkt von einem Großeinsatz zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gekommen. In der Sitzung ging es nämlich gleich um zwei für die Wehren der Verbandsgemeinde wichtige Themen: Um den Kauf einer Schlauchpflegeanlage und die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans.







Artikel teilen

Artikel teilen