Diskussion über Jugendarbeit Runder Tisch statt Jugendbeirat in Bad Sobernheim? 04.02.2025, 22:00 Uhr

i Das Jugendhaus des (IB) ist ein Ansprechpartner für Jugendthemen in der Stadt. Die Einrichtung kämpft allerdings mit einer Finanzierungslücke für 2025. Bernd Hey

Wie lassen sich junge Leute für politisches Engagement in Bad Sobernheim begeistern? Der Gesellschaftsausschuss will zum Einstieg auf Runden Tisch, Workshops und Projekte setzen, der Stadtbürgermeister einen Jugendbeirat installieren.

Vielleicht lag es an der kleinen Runde, vielleicht auch an der dicht zusammengerückten Tischgruppe im großen Ratssaal – jedenfalls wurde in der Sitzung des Gesellschaftsausschusses der Stadt konstruktiv und detailliert über die Themen der Tagesordnung diskutiert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen