Verkehr vor Hofgartenschule Runder Tisch: Kommt jetzt die Schulstraße light? Marian Ristow 09.05.2026, 13:30 Uhr

i Elterntaxis machen in der Hofgartenschule große Probleme und verursachen viel Verkehr. Die Debatte darum läuft schon seit 30 Jahren. Josef Nürnberg

Nach Kritik und Rücknahme der Schulstraße sucht Bad Kreuznach einen neuen Weg. Eine Lösung mit weniger Schildern und mehr Flexibilität steht im Raum – doch erst muss der Stadtrat zustimmen. Die Debatte um die Hofgartenschule geht in eine neue Runde.

Es scheint eine Lösung in der Debatte rund um die Einfahrtsregelung rund um die Hofgartenschule zu geben. Dort galt bis vor Kurzem die Regelung einer Schulstraße mit begrenztem Zugang, bis diese von der Stadtverwaltung wieder einkassiert worden ist. Danach hatte es Kritik an der Rücknahme dieser Regelung, die sich aus der Sicht vieler Eltern bewährt hatte, gegeben.







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