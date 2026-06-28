Die evakuierten Personen könnten dem Kreis Bad Kreuznach zufolge in der Birkenberghalle in Roxheim unterkommen. Die Sanitätseinheiten des Landkreises Bad Kreuznach und des Landkreises Mainz-Bingen betreuen die evakuierten Menschen.
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Feuerwehren und Hilfsorganisationen bekämpfen seit Samstagnachmittag einen Waldbrand rund um den Rotenfels bei Traisen. Aufgrund der aktuellen Brandentwicklung hat die Einsatzleitung am Sonntagvormittag angeordnet, die Ortsgemeinde Traisen komplett zu evakuieren, wie der Kreis Bad Kreuznach mitteilt.