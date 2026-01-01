Ruhige Silvesternacht im Kirner Land: Nur ein Einsatz

Silvester im Kirner Land blieb weitgehend ruhig – doch ein brennender Müllbehälter und eine rätselhafte Unfallflucht hielten Einsatzkräfte in Atem. Was genau passierte, als die Funken flogen und warum Glut noch Stunden später gefährlich sein kann.
Lesezeit 1 Minute
Ruhig verlief die Silvesternacht im Kirner Land für die Feuerwehr: Es gab nur einen Einsatz. Um 1.57 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Kirn unter der Führung von Andreas Kaiser in die Steinenbergstraße alarmiert. Dort brannte eine 120-Liter-Mülltonne.