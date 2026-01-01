Brand durch Rakete Ruhige Silvesternacht im Kirner Land: Nur ein Einsatz Sebastian Schmitt 01.01.2026, 12:42 Uhr

i Der erste Einsatz im neuen Jahr führte in die Steinenbergstraße: Eine 120-Liter-Mülltonne stand in der Neujahrsnacht in Flammen. Sebastian Schmitt

Silvester im Kirner Land blieb weitgehend ruhig – doch ein brennender Müllbehälter und eine rätselhafte Unfallflucht hielten Einsatzkräfte in Atem. Was genau passierte, als die Funken flogen und warum Glut noch Stunden später gefährlich sein kann.

Ruhig verlief die Silvesternacht im Kirner Land für die Feuerwehr: Es gab nur einen Einsatz. Um 1.57 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Kirn unter der Führung von Andreas Kaiser in die Steinenbergstraße alarmiert. Dort brannte eine 120-Liter-Mülltonne.







