„Bad Sobernheim ist doch eine Kurstadt“, stellt Rolf Model, lange Vorsitzender der Nabu-Gruppe Sobernheim, fest – und da ist im Arnold-Marum-Park, dem so markanten und zentralen kleinen Platz, nirgendwo ein Tropfen Wasser für Vögel und zum Spielen für Kinder zu finden. Es gab einmal einen Brunnen, erinnert er sich, zur Freude von Vögeln, Insekten und Menschen. Heute schaut da nur noch ein gekappter Wasseranschluss aus dem Boden. Dass einmal eine Bank an der Stelle davor gestanden haben muss, ist noch deutlich an der Ausbuchtung der Mauer zu erkennen. So wie es heute aussieht, mag wohl ohnehin niemand verweilen. „Das müsste doch zu ändern sein!“, war Models Gedanke. Und der nahm Gestalt an, je öfter er den kleinen Brunnen auf dem „Entrains Park“ am Eingang von Monzingen sah. Auch der hatte, wie Model erfuhr, nicht die Welt gekostet.

Idee und Grundlagen sind vorhanden

Nach grobem Überschlagen kam er zum Ergebnis, dass so etwas im Marumpark mit geringem Aufwand von vielleicht 5000 Euro möglich sein müsste. Die Monzinger hatten es vorgemacht: Ein Betonring, ein Fundament und eine bedeckende Baumscheibe aus Metall. Für Sobernheim könne er selbst einen passenden Basaltblock besorgen, so Model. Auch bei den Kosten würde er nicht mit leeren Händen dastehen: Eine für diesen Zweck gedachte Spende von 500 Euro ist vorhanden. Ansonsten, so Model, habe er bei allen Leuten, denen er davon erzählt habe, nur Zustimmung erhalten. Im Prinzip sei die überfällige Wiederbelebung an dieser Stelle schon ausgemachte Sache gewesen. So habe es auch nach dem Wechsel im Bürgermeisteramt zunächst ausgesehen. Den Basaltblock könne er zwischendurch bei ihm zwischenlagern, habe Roland Ruegenberg ihm anfangs mitgeteilt, um dann jedoch mit dem Argument, dass der Brunnen zu teuer werde, doch eine Absage nachzuschieben.

Verstehen kann Model das nicht. Zu einem Kurort, zumal an zentraler Stelle, gehöre Wasser. Der Brunnen auf dem Markt, direkt vorm Rathaus, illustriere das doch deutlich genug. Schon als damals die Idee einer Stadt der Plätze entwickelt wurde, sei Wasser tragendes Element der Gestaltung gewesen. Stattdessen verschwänden die wasserspendenden Gelegenheiten, wie etwa auch beim Freizeitpark. Das Verhältnis von Kosten zum Nutzen bei einer solchen Investition müsse doch auch in Betracht gezogen werden, meint er. Hoffnung hat Model ja immer noch, dass mit Spenden und bürgerschaftlichem Engagement die Idee in die Tat umgesetzt werden könnte.

Was sollte einen Vogel noch reizen, im Marumpark vorbeizuschauen?, fragt sich der Naturfreund. Man werde sich wundern, was eine kleine Quelle auch für Kinder bewirken könne. Und eine Bank sollte doch ebenfalls ihren Platz zurückfinden. Dieser Teil des Marumparks, ist Model überzeugt, würde mit geringem Aufwand seine Attraktivität zurückgewinnen und so den Wunsch der Stifter Amelie und Alfred Marum wieder erfüllen. Die hatten 1952, als Sobernheim noch kein Bad war, den westlichen Teil des heutigen Parks der Stadt Bewohnern und Gästen zur Erholung gestiftet.