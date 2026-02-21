Rümmelsheim zeigt, wie Naturschutz praktisch funktioniert – doch nur wenige packen mit an. Während andere reden, wird im „Wäldchen“ geschwitzt, gepflegt und die biologische Vielfalt gerettet. Ein Blick auf diejenigen, die handeln.
Worte wie: „Man müsste, könnte, sollte, warum habt ihr nicht, Umwelt, Arten- und Naturschutz und biologische Vielfalt sind wichtig“, die hört man überall, zudem wird landauf, landab für all diese Dinge demonstriert. Doch wenn es, wie gerade aktuell erlebt, um die praxisnahe Umsetzung geht und dabei ein paar Stunden Freizeit zu opfern sind, stehen die Macher, die immer da sind, ziemlich alleine da.