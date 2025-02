Stadtrat Bad Sobernheim Ruegenberg will an Jugendbeirat festhalten 06.02.2025, 11:00 Uhr

i Vor drei Jahren hatte das Team des Bad Sobernheimer Jugendzentrums ein Jugendforum aus der Taufe heben wollen. Doch zu wenige junge Leute interessierten sich 2022 für das Beteiligungsformat. Silke Jungbluth-Sepp

Wie können sich Jugendliche für ein Engagement in der Stadtpolitik begeistern lassen? Bad Sobernheims Stadtchef Ruegenberg setzt auf einen Jugendbeirat, der Gesellschaftsausschuss hat andere Ideen. Ein ähnliches Projekt war 2022 gescheitert.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) will an seinen Plänen für einen Jugendbeirat festhalten. Dies machte er in der jüngsten Sitzung des Stadtrats deutlich. In der entsprechenden Satzung sollen nach seinen Plänen nur wenige Vorgaben gemacht werden, das Gremium sei offen für alle Themen und Interessierte.

