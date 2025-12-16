Sobernheimer Brücke ist marode Ruegenberg: Schadensanalyse dringend notwendig Silke Jungbluth-Sepp 16.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Oberfläche der Brücke wirft an vielen Stellen Blasen. Dies spricht laut Ruegenberg für Schäden im Innern. Roland Ruegenberg/Stadt Bad Sobernheim

Wie marode ist die Nahebrücke in Bad Sobernheim, die zum Freilichtmuseum, ins Nachtigallental und dem Hotel Bollants am Park führt? Stadtbürgermeister Ruegenberg drängt auf eine umfassende, aber teure Schadensanalyse.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) will bei den Vorarbeiten zur Sanierung der Bad Sobernheimer Nahebrücke in der Felkestraße Tempo machen. Er weist auf die schon jetzt erkennbaren schwerwiegenden optischen Mängel an dem Bauwerk hin und auf die Dringlichkeit, dem genauen Ausmaß der Mängel auf den Grund zu gehen.







Artikel teilen

Artikel teilen