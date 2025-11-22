25.000 Euro fehlen noch Ruegenberg: Neue Hausärztin für Sobernheim gefunden 22.11.2025, 15:00 Uhr

i 1500 Patienten behandelt die Hausarztpraxis Nentwich in der Bad Sobernheimer Großstraße pro Quartal. Ende März 2026 ist damit Schluss. Laut Stadtbürgermeister Ruegenberg ist eine Nachfolgerin in Sicht, sofern Praxisräume und Sponsoren gefunden werden. Lena Reuther

Eine neue Hausärztin will sich in Sobernheim ansiedeln und die Lücke wettmachen, die die Schließung der Praxis von Arzt Michael Nentwich reißt. Aber der Stadtbürgermeister trommelt noch um Sponsoren, die die Ansiedlung mit 25.000 Euro unterstützen.

Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg hat nach eigenen Angaben eine neue Hausärztin für Bad Sobernheim gewonnen. Sie kann die Lücke bei der hausärztlichen Versorgung in der Felkestadt schließen, wenn Allgemeinmediziner Michael Nentwich seine Praxis in der Großstraße Ende März 2026 nach 30 Jahren aufgibt.







