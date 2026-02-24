Meinung zu Geldforderung Ruegenberg macht sprachlos Silke Jungbluth-Sepp 24.02.2026, 20:00 Uhr

i Silke Jungbluth-Sepp Jens Weber. MRV

Schon im vergangenen Jahr waren die Geldforderungen von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg Diskussionsthema im Rat und bei den Bürgern. Für 2026 hat der Unternehmer noch einmal nachgelegt, und will nun auch eine Sekretärin.

Man weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Chuzpe oder Realitätsverleugnung? Dass der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg in diesem Jahr für sein Ehrenamt 76.000 Euro fordert und überdies eine Sekretärin, die ihm zuarbeitet, macht sprachlos.







Artikel teilen

Artikel teilen