Gagenstreit in Sobernheim Ruegenberg lässt Rat außen vor und kritisiert Bandbrief Silke Jungbluth-Sepp 04.11.2026, 17:00 Uhr

i Warum hat die Band Sturmfrei bis heute ihre Gage nicht bekommen? Laut Stadtchef Roland Ruegenberg ist Organisator Justin Braun in der Lage, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Laura Schamari/Sturmfrei

Die Band Sturmfrei hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Geld für ihre Auftritte in Bad Sobernheim und Meisenheim zu bekommen. Einen offenen Brief der Band an den Stadtrat von Bad Sobernheim will der Stadtbürgermeister aber nicht weiterleiten.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) will den Brief der Band Sturmfrei nicht an die Ratsmitglieder weiterleiten. Das machte er in seiner Antwort auf die Stellungnahme der Band deutlich, die er unserer Zeitung zukommen ließ.







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