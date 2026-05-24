Die prosperierenden Zeiten der Großstraße sind vorbei. Der Sobernheimer Stadtbürgermeister will nun mit einem 500.000-Euro-Förderprogramm und Dienstleistern gegen den Leerstand angehen. Den Rat konnte er mit seiner Idee noch nicht mitnehmen.
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Schon im Wahlkampf hatte der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) sich die Belebung der Großstraße auf die Fahnen geschrieben. Nun will er mit Mitteln aus dem Landesförderprogramm „Modellvorhaben Innenstadt Impulse“ (MII) Betriebe aus Handwerk, Kunst und kreativen Branchen in den leerstehenden Ladenlokalen ansiedeln, wie er im Hauptausschuss und nun auch im Stadtrat ankündigte.