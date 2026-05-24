Großstraße Bad Sobernheim
Ruegenberg kann Rat mit Vision noch nicht überzeugen
Die Großstraße hat viele leerstehende Ladenlokale. Stadtchef Ruegenberg will dort wieder Leben reinbringen.
Die Großstraße hat viele leerstehende Ladenlokale. Stadtchef Ruegenberg will dort wieder Leben reinbringen.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Die prosperierenden Zeiten der Großstraße sind vorbei. Der Sobernheimer Stadtbürgermeister will nun mit einem 500.000-Euro-Förderprogramm und Dienstleistern gegen den Leerstand angehen. Den Rat konnte er mit seiner Idee noch nicht mitnehmen. 

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Schon im Wahlkampf hatte der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) sich die Belebung der Großstraße auf die Fahnen geschrieben. Nun will er mit Mitteln aus dem Landesförderprogramm „Modellvorhaben Innenstadt Impulse“ (MII) Betriebe aus Handwerk, Kunst und kreativen Branchen in den leerstehenden Ladenlokalen ansiedeln, wie er im Hauptausschuss und nun auch im Stadtrat ankündigte.

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Oeffentlicher AnzeigerPolitik

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