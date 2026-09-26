Die 31 Mitarbeiter der insolventen Bad Sobernheimer Maschinenbaufirma Roland Ruegenberg werden weiter beschäftigt und bekommen in den nächsten drei Monaten Insolvenzgeld. Ruegenberg und Insolvenzverwalter Robert Schiebe sind nun auf Investorensuche.
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Die Insolvenz des Bad Sobernheimer Maschinenbauunternehmens Ruegenberg GmbH trifft nach Angaben von Geschäftsführer Roland Ruegenberg insgesamt 31 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende.Mitte 2024 waren noch 45 Mitarbeiter bei der 2003 von Maschinenbauingenieur Ruegenberg gegründeten Firma beschäftigt.