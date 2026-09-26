Sobernheimer Maschinenbaufirma Ruegenberg-Insolvenz: Jetzt beginnt die Investorensuche Silke Jungbluth-Sepp 26.09.2026, 15:00 Uhr

i Der Bad Sobernheimer Unternehmer Roland Ruegenberg ist mit seinem Maschinenbauunternehmen in wirtschaftliche Schieflage geraten. Gemeinsam mit dem vorläuftigen Insolvenzverwalter Robert Schiebe sucht er nun nach Investoren, damit es weitergehen kann. Silke Jungbluth-Sepp

Die 31 Mitarbeiter der insolventen Bad Sobernheimer Maschinenbaufirma Roland Ruegenberg werden weiter beschäftigt und bekommen in den nächsten drei Monaten Insolvenzgeld. Ruegenberg und Insolvenzverwalter Robert Schiebe sind nun auf Investorensuche.

Die Insolvenz des Bad Sobernheimer Maschinenbauunternehmens Ruegenberg GmbH trifft nach Angaben von Geschäftsführer Roland Ruegenberg insgesamt 31 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende.Mitte 2024 waren noch 45 Mitarbeiter bei der 2003 von Maschinenbauingenieur Ruegenberg gegründeten Firma beschäftigt.







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