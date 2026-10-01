Zwei-Millionen-Auftrag fehlt Ruegenberg-Insolvenz in Sobernheim: Suche nach Gründen Silke Jungbluth-Sepp 01.10.2026, 10:00 Uhr

i Seit 2024 ist Unternehmer Roland Ruegenberg Stadtbürgermeister von Bad Sobernheim. Dass diese Doppelbelastung zur Insolvenz seiner Firma beigetragen hat, sieht er nicht. Letztlich brachte ein geplatzter Zwei-Millionen-Euro-Auftrag die Firma zu Fall. Silke Jungbluth-Sepp

Der Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg sieht die Ursachen für die Firmeninsolvenz nicht in seiner Doppelbelastung. Er sehe keine Fehlentscheidungen und Kapazitätsmängel. Letztlich brachte ein geplatzter Großauftrag die Schieflage.

Der geplatzte Auftrag, der letztlich die Insolvenz des Bad Sobernheimer Maschinenbauunternehmens Ruegenberg verursacht hat, hatte nach Angaben von Geschäftsführer Roland Ruegenberg ein Volumen von zwei Millionen Euro.Wie bereits berichtet, ist mit dem verlorenen Auftrag ein Patentstreit verbunden.







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