Der Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg sieht die Ursachen für die Firmeninsolvenz nicht in seiner Doppelbelastung. Er sehe keine Fehlentscheidungen und Kapazitätsmängel. Letztlich brachte ein geplatzter Großauftrag die Schieflage.
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Der geplatzte Auftrag, der letztlich die Insolvenz des Bad Sobernheimer Maschinenbauunternehmens Ruegenberg verursacht hat, hatte nach Angaben von Geschäftsführer Roland Ruegenberg ein Volumen von zwei Millionen Euro.Wie bereits berichtet, ist mit dem verlorenen Auftrag ein Patentstreit verbunden.