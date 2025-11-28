Ruegenberg: Ergebnis nicht geliefert

Ob und was die abgeschaltete Homepage von Bad Sobernheim kann oder nicht, darüber ist ein Streit entbrannt. Stadtchef Ruegenberg wirft nun Altbürgermeister Greiner vor, er hätte vom Vertrag zurücktreten müssen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Diskussion um die von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) abgeschaltete Homepage „Bad Sobernheim live“ geht weiter. Die Webseite war gemeinsam mit anderen Kommunikationsleistungen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) finanziert worden.