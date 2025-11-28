Streit um Sobernheims Homepage Ruegenberg: Ergebnis nicht geliefert Silke Jungbluth-Sepp 28.11.2025, 09:00 Uhr

i Das ist die alte und nun auch wieder einzige Webseite der Stadt Bad Sobernheim. Das Projekt "Sobernheim live" ist seit einigen Monaten wieder offline. Screenshot Silke Jungbluth-Sepp. Silke Jungbluth-Sepp

Ob und was die abgeschaltete Homepage von Bad Sobernheim kann oder nicht, darüber ist ein Streit entbrannt. Stadtchef Ruegenberg wirft nun Altbürgermeister Greiner vor, er hätte vom Vertrag zurücktreten müssen.

Die Diskussion um die von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) abgeschaltete Homepage „Bad Sobernheim live“ geht weiter. Die Webseite war gemeinsam mit anderen Kommunikationsleistungen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) finanziert worden.







