Ein Mann und sein Schreibtisch Rüdesheimer VG-Chef Markus Lüttger wird 60 Jahre alt Marian Ristow 15.10.2026, 06:00 Uhr

i Markus Lüttger, gebürtig aus Bockenau und wohnhaft in Roxheim, steht der Verbandsgemeinde Rüdesheim seit 2009 vor. Marian Ristow

Seit 2009 steht der „Bockenauer Bub“, so nennt sich Markus Lüttger, der Verbandsgemeinde Rüdesheim vor. Nun wird er 60 Jahre alt. Wie er das feiert, lesen Sie hier.

Verabredungen mit Markus Lüttger sind so eine Sache: Kaum 20 Minuten schafft es sein Handy, ohne zu klingeln – und das selbst an einem Urlaubstag. Erreichbar sein ist für ihn nicht bloß eine Floskel. „Ich bin gern mit den Leuten in Kontakt, aber ich kann natürlich nicht jedem direkt helfen“, sagt er, auf der heimischen Couch sitzend.







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