Eine Giftwolke verursachte am Samstag bei einigen Besuchern Augenreizungen und Erbrechen. Der Täter konnte entkommen. Nun erwägen die Organisatoren Mittel und Wege, um solche Vorfälle künftig zu verhindern – auch wenn es Aufwand und Kosten bedeutet.
Lesezeit 2 Minuten
Bestes Wetter, der Platz ist voller Besucher, doch dann sprüht ein Unbekannter mit Reizgas um sich: Nachdem am Samstag, 2. Mai, auf der Rüdesheimer Kirmes 26 Besucher durch den Vorfall leicht verletzt worden sind, stellen sich die Veranstalter die Frage: Wie kann das viertägige Volksfest sicherer werden?