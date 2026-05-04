Reizgas verletzt 26 Personen Rüdesheimer Kirmes: Was bringt mehr Sicherheit? Markus Kilian 04.05.2026, 19:00 Uhr

i Auf der Rüdesheimer Kirmes hat ein Unbekannter am Samstag, 2. Mai, Reizgas versprüht und dabei 26 Menschen leicht verletzt. Nun fragen die Verantwortlichen: Wie kann man das Volksfest sicherer machen? Markus Kilian

Eine Giftwolke verursachte am Samstag bei einigen Besuchern Augenreizungen und Erbrechen. Der Täter konnte entkommen. Nun erwägen die Organisatoren Mittel und Wege, um solche Vorfälle künftig zu verhindern – auch wenn es Aufwand und Kosten bedeutet.

Bestes Wetter, der Platz ist voller Besucher, doch dann sprüht ein Unbekannter mit Reizgas um sich: Nachdem am Samstag, 2. Mai, auf der Rüdesheimer Kirmes 26 Besucher durch den Vorfall leicht verletzt worden sind, stellen sich die Veranstalter die Frage: Wie kann das viertägige Volksfest sicherer werden?







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