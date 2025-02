Verbandsgemeinde Rüdesheim Rüdesheimer CDU freut sich über bestes Ergebnis 26.02.2025, 14:23 Uhr

i Eine hohe Wahlbeteiligung mit 87,1 Prozent verzeichnete die VG Rüdesheim, wo in 32 Ortsgemeinden gewählt wurde. Per Briefwahl gaben 8332 Wähler von insgesamt 19 592 Wählern ihre Stimme ab. Christine Jäckel

In der Verbandsgemeinde Rüdesheim wurde am Sonntag in 32 Gemeinden gewählt. Die Christdemokraten holten das beste Gesamtergebnis. Die AfD legte deutlich zu. Verluste gab es für die SPD, die FDP und die Grünen.

Vorwiegend schwarz mit zwei größeren blauen Flecken und einem roten Fleck, so präsentiert sich die politische Landkarte der VG Rüdesheim nach den Ergebnissen der Bundestagswahl bei den Zweitstimmen an der Urne. Die CDU schnitt danach in 28 von insgesamt 32 Gemeinden am besten ab.

