Metallteil auf Fahrbahn Rüdesheim: Dieseltank-Leck sorgt für Sperrung der B41 15.04.2026, 13:54 Uhr

i Ein Feuerwehrmann streut Bindemittel auf ausgelaufenen Diesel auf der Fahrbahn der B41 bei Rüdesheim. Rouven Ginz/FFW VG Rüdesheim

Wegen eines aufgerissenen Dieseltanks musste die B41 bei Rüdesheim gesperrt werden.

Ein aufgerissener Dieseltank hat am Mittwochvormittag auf der B41 bei Rüdesheim, zwischen den Anschlusstellen Roxheim und Weinsheim für eine Sperrung gesorgt. Seit 10.30 Uhr sind Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei im Einsatz. Ein Metallteil hatte den linken Tank eines Gliederzuges beschädigt, wodurch Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn floss.







Artikel teilen

Artikel teilen