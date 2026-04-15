Metallteil auf Fahrbahn
Rüdesheim: Dieseltank-Leck sorgt für Sperrung der B41  
Ein Feuerwehrmann streut Bindemittel auf ausgelaufenen Diesel auf der Fahrbahn der B41 bei Rüdesheim.
Ein Feuerwehrmann streut Bindemittel auf ausgelaufenen Diesel auf der Fahrbahn der B41 bei Rüdesheim.
Rouven Ginz/FFW VG Rüdesheim

Wegen eines aufgerissenen Dieseltanks musste die B41 bei Rüdesheim gesperrt werden. 

Lesezeit 1 Minute
Ein aufgerissener Dieseltank hat am Mittwochvormittag auf der B41 bei Rüdesheim, zwischen den Anschlusstellen Roxheim und Weinsheim für eine Sperrung gesorgt. Seit 10.30 Uhr sind Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei im Einsatz. Ein Metallteil hatte den linken Tank eines Gliederzuges beschädigt, wodurch Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn floss.

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