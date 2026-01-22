Neujahrsempfang in Winterbach Rückblick und Abschied von verdienstvollen Mitarbeitern Reinhard Koch 22.01.2026, 21:00 Uhr

i Im Rahmen des Neujahrsempfanges verabschiedete Ortsbürgermeister Friedhelm Kunz (links) Doris Kuhn und Jan Foldyna aus dem Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Winterbach. Auch Uwe Andres, der allerdings verhindert war. Reinhard Koch

Das Zusammenkommen am Jahresbeginn nutzte Ortsbürgermeister Friedhelm Kunz, um an die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres zu erinnern. Nach 45 Jahren im Dienste der Gemeinde scheidet Doris Kuhn aus.

Der kleine Saal in der Gemeindehalle war bis auf den letzten Platz besetzt beim Winterbacher Neujahrsempfang. Ortsbürgermeister Friedhelm Kunz erinnerte in seinem Rückblick an die feierliche Einweihung der Kita-Erweiterung, die großartige Saison im Schwimmbad – doppelt so viel vereinnahmte Eintrittsgelder als üblich – und an den hohen Besuch von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner im Dorfladen.







