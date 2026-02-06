Neujahrsempfang in Windesheim Rückblick auf ein schwieriges Jahr für die Liberalen Dieter Ackermann 06.02.2026, 09:00 Uhr

i Mit Marlene Hölz (Mitte) und ihrem Stellvertreter Konrad Closheim (rechts daneben) erhoben die Teilnehmer am Neujahrsempfang im Windesheimer Orgelmuseum gerne ihr Glas. Dieter Ackermann

Marlene Hölz, Vorsitzende des FDP-Amtsverbands Langenlonsheim-Stromberg, sparte beim Neujahrsempfang ihrer Partei nicht mit Kritik.

„Das Jahr 2025 war ein schwieriges, besonders für die FDP. Auch in unserer Verbandsgemeinde. Die Fusion ist schon fünf Jahre her. Leider sind noch nicht alle Teile beider VGs fest zusammen und zu einer Einheit geworden. Die Synergieeffekte, die vielversprechend beredet wurden, lassen immer noch zum Teil leider auf sich warten“, betonte die Vorsitzende des FDP-Amtsverbandes Langenlonsheim-Stromberg, Marlene Hölz, beim Neujahrsempfang im ...







