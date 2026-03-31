Mit dem Boot auf der Nahe
Rudergrundkurs: Schule bewertet Abläufe nach Unfall neu
Ende vergangenen Jahres mussten Schüler eines Rudergrundkurses mit einem Rettungshubschrauber auf Höhe des Quellenhofs aus der N
Ende vergangenen Jahres mussten Schüler eines Rudergrundkurses mit einem Rettungshubschrauber auf Höhe des Quellenhofs aus der Nahe gerettet werden.
Lena Reuther

Ende vergangenen Jahres mussten fünf Schüler eines Rudergrundkurses aus der Nahe gerettet werden. Stefan Hammer, Schulleiter des Lina-Hilger-Gymnasiums, erklärt, was sich am Konzept des Kurses verändert hat, der nun wieder gestartet ist.

Lesezeit 1 Minute
F ünf Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums (LiHi) mussten Anfang November vergangenen Jahres mit einem Rettungshubschrauber aus der Nahe gerettet werden. Nun startet der Rudergrundkurs wieder auf dem Wasser. Aber was war passiert? Fünf Schüler gerieten nach Informationen unserer Zeitung auf der Höhe des Quellenhofs in die Strömung und verloren die Kontrolle über das Boot.

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