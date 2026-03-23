Meinung zur Landtagswahl Rucksack mit Steinen für Alt, Rückenwind für Gräff Marian Ristow 23.03.2026, 12:43 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Im Kreis Bad Kreuznach zeigt sich: Rückenwind kann Berge versetzen, während schwere Steine im Rucksack den Aufstieg bremsen. Doch wer hat diesmal gesiegt – und wer kämpft vergeblich gegen den Trend? Eine Analyse der Wahlkreise 17 und 18.

Betrachtet man den Kampf um die Direktmandate in den beiden Wahlkreisen im Kreis Bad Kreuznach, lassen sich auf den ersten Blick keine Überraschungen erkennen. Beim zweiten Blick mitunter im Wahlkreis 18. Dort lassen sich zwei Geschichten erzählen: Denis Alt, der den Wahlkreis dreimal in Folge gewinnen konnte, setzte sich trotz des desaströsen Anti-Laufs der SPD am Ende durch.







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