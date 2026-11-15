Den Start in die neue Kampagne feierte die vereinigte Narrenschar dieses Mal in der Roxheimer Birkenberghalle. Das Programm enthielt eine Menge närrischer Kracher.
Lesezeit 2 Minuten
Vorhang auf und Bühne frei – die vereinigte Narrenschar aus dem Gräfenbachtal, vom Ellerbach und von der Höhe marschierte in der Roxheimer Birkenberghalle zur Fastnachtseröffnung auf. Nach bewährtem Konzept feierten die Hüffelsheimer Kuckuckseier, die Narren vom Rüdesheimer Freizeitclub (RFC), die Hargesheimer Dippeschisser vom Hargesheimer Fastnachtsclub (HFC) und die Roxheimer Roxls gemeinsam den Start in die neue Kampagne.