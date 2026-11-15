Start in die neue Kampagne Roxheimer Roxls: Gastgeber einer tollen närrischen Show Christine Jäckel 15.11.2026, 18:00 Uhr

i Die Politik ist entmachtet, bis Aschermittwoch haben die Narren in Hüffelsheim, Hargesheim, Roxheim und Rüdesheim die Schlüsselgewalt: (von links) Elmar Silbernagel, Steffen Valerius, Andreas Heckmann, Simone Maska, Markus Seus, Frank Bellmann, Jürgen Poppitz und Dirk Pickard. Christine Jäckel

Den Start in die neue Kampagne feierte die vereinigte Narrenschar dieses Mal in der Roxheimer Birkenberghalle. Das Programm enthielt eine Menge närrischer Kracher.

Vorhang auf und Bühne frei – die vereinigte Narrenschar aus dem Gräfenbachtal, vom Ellerbach und von der Höhe marschierte in der Roxheimer Birkenberghalle zur Fastnachtseröffnung auf. Nach bewährtem Konzept feierten die Hüffelsheimer Kuckuckseier, die Narren vom Rüdesheimer Freizeitclub (RFC), die Hargesheimer Dippeschisser vom Hargesheimer Fastnachtsclub (HFC) und die Roxheimer Roxls gemeinsam den Start in die neue Kampagne.







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