Um ihre Sachen zu packen, hat die Roxheimer Familie Alcantara/Rivera aus El Salvador am frühen Freitagmorgen gerade mal etwa eine halbe Stunde Zeit. Denn als die Polizei vor der Tür steht, ist den vieren klar: Sie werden abgeschoben, sollen noch am selben Tag in ihr mittelamerikanisches Heimatland zurückgebracht werden. Vater Jose Atilio Alcatara und Mutter Claudia Rivera lebten mit ihren beiden Kindern seit zwei Jahren in der Gemeinde, galten als gut integriert, die Eltern gingen jeweils einer Arbeit nach, ihre Kinder gingen in Grundschule und Kita. Alle vier hatten gehofft, in der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim langfristig ein neues Zuhause zu finden, weil sie Bedrohung und Freiheitseinbußen in El Salvador fürchten. Doch ihr Asylverfahren wurde abgelehnt.

„Wir können nichts mehr machen“, zeigt sich Marcus Lendlein, ehrenamtlicher Flüchtlingskoordinator der VG Rüdesheim, im Gespräch mit unserer Zeitung enttäuscht. Er hatte den Fall der Familie vor die Härtefallkommission des Landes gebracht – ohne Erfolg. Ja, die Entscheidung, die Familie abzuschieben, entspricht deutschem Recht und Gesetzen. Denn im Gegensatz zu anderen Herkunftsländern wie etwa Syrien oder Afghanistan gilt der zentralamerikanische Staat nicht als gefährdetes Land. „Aber diese Familie wird schikaniert werden, sie wird Repressalien erleben“, mahnt Lendlein. „Bevor jemand aus seinem Land flüchtet, muss verdammt viel passieren.“ Vater Jose Atilio Alcatara fürchtet, als Regimeflüchtling ins Gefängnis zu kommen.

Diese Befürchtung wird wohl jetzt realer, nachdem die Familie von der Polizei abgeholt worden ist. Die Beamten hatten sich den Schlüssel für die von der VG angemieteten Sozialwohnung aushändigen lassen, wie Lendlein schildert. „Dann weiß man, dass die Polizei am nächsten Morgen um 5 oder 6 Uhr erscheint.“ Die Weiterfahrt zum Flughafen, der Flug nach El Salvador – das hat die Ausländerbehörde zu diesem Zeitpunkt bereits alles gebucht. „Was das mit den Kindern psychologisch macht – das ist unverantwortlich“, sagt Lendlein und spricht von einer enormen Anteilnahme der Bevölkerung.

Die hätte sich Lendlein wohl auch von Bettina Dickes gewünscht. Zwar hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Abschiebung entschieden, „aber es gibt Möglichkeiten als Landrätin“, meint der Flüchtlingskoordinator, der seit zehn Jahren geflüchtete Menschen in der VG betreut.

Vonseiten des Kreishauses hieß es noch vor der Abschiebung, es gebe aktuell keine Option, den Aufenthalt zu verlängern. „Die örtliche Ausländerbehörde ist gesetzlich zur Umsetzung der durch das BAMF entschiedenen Abschiebungsandrohung verpflichtet.“ Für Lendlein ist das zu wenig, schließlich hatte sich die Familie aus El Salvador gut integriert, lernte weiter Deutsch, stand absehbar finanziell auf eigenen Füßen. „Wenn wir Menschen nicht in der Lage sind, in so einem klassischen Fall auch mal fünf gerade sein zu lassen, dann machen wir irgendetwas falsch.“