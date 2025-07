Nach der Abschiebung von Familie Alcantara/Rivera, die sich im Laufe von zwei Jahren in Roxheim eingelebt hatte, wollen etliche Bürger nicht zur Tagesordnung übergehen. Am Mittwochabend findet in der Birkenberghalle ein Unterstützertreffen statt.

Eine Gruppe von Freunden, Kollegen und Bekannten der Familie Alcantara/Rivera, die letzte Woche abgeschoben wurde, lädt zu einer Zusammenkunft für Mittwoch, 23. Juli um 18 Uhr in die Birkenberghalle in Roxheim ein. „Wir möchten damit ein deutliches Zeichen für Menschlichkeit, Mitgefühl und Solidarität setzen“, schreiben die Initiatoren.

Ein Zeichen der Solidarität

In Redebeiträgen und persönlichen Worten aus dem Umfeld der Familie will man gegen Hass, Hetze und rechte Parolen Stellung beziehen und sich für ein respektvolles Miteinander aussprechen. Zur Unterstützung von Familie Alcantara bei ihrem Neustart in El Salvador werden bei dem Treffen Spenden gesammelt. Die Eltern hatten mit ihren Kindern in Deutschland Zuflucht gesucht, weil sie sich in ihrer Heimat von Bandenkriminalität bedroht sahen. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, weil der zentralamerikanische Staat als sicheres Herkunftsland gilt. Etliche Bürger in Roxheim und Umgebung sehen die Entscheidung zur Abschiebung der vierköpfigen Familie, die seit gut zwei Jahren in Roxheim lebte und integriert war, kritisch.

In der Debatte um die Abschiebung hat sich nun auch Pfarrer Sebastian Gutzeit von der evangelischen Kirchengemeinde zu Wort gemeldet. Pfarrer Gutzeit befindet sich im Urlaub, er lädt aber ausdrücklich zu dem Unterstützertreffen am 23. Juli ein. Man habe um Ostern herum gelernt, dass Kirche sich nicht in Politik einmischen solle, nimmt Gutzeit Bezug auf eine Äußerung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Aber als Christ, als Bürger und als Mensch sehe er es als seine Pflicht an, sich in dieser Sache zu äußern. „Eine Familie mit zwei kleinen Kindern wurde abgeschoben. Nach El Salvador. Aus unserer Mitte. Sie lebten integriert hier, arbeiteten, ihre Kinder sprachen Deutsch, gingen zur Schule, gehörten dazu. Und dennoch – sie wurden abgeholt, mitten in der Nacht, wie Kriminelle. Dreißig Minuten, um ein Leben zusammenzupacken. Dann war alles vorbei“, schreibt Gutzeit.

Gelebte Integration anerkennen

Endgültig fassungslos mache ihn die Reaktion der Landrätin, die in ihrer Stellungnahme nicht etwa den Rechtsrahmen beklage, der solche Entscheidungen erzwinge. Vielmehr beklage sie, die gerade mit dem Slogan „Landrätin mit Herz“ wiedergewählt worden sei, allen Ernstes das Verhalten der Eltern, die ihren Kindern die Abschiebung nicht damit erspart hätten, dass sie freiwillig gegangen seien. Gutzeit sieht das als Verdrehung der Verantwortung, nicht die Familie habe hier versagt, sondern der Staat, der Integration fordere, aber bei gelungener und gelebter Integration wegschaue. „Natürlich braucht ein Land Regeln und natürlich kann nicht jeder bleiben“, fährt Gutzeit fort. Ein Integrationsprozess sei aber ernst zu nehmen und nicht nach Belieben aussetzbar.

„Als Christ sage ich klar: Der Mensch ist nicht für das Gesetz da – sondern das Gesetz für den Menschen. Und wenn Gesetze Leben zerstören, statt zu schützen, dann ist es unsere Pflicht, laut zu widersprechen.“ Diese Art des Umgangs mit Menschen – mit Mitbürgern – sei nicht nur unmenschlich, sondern auch politisch kurzsichtig. „Wir beklagen Politikverdrossenheit, Vertrauensverlust, Entfremdung. Und dann erleben die Menschen vor Ort genau das: Dass Engagement, Integration, Mitmachen offenbar nichts zählen, wenn irgendein Paragraf am Ende „Nein“ sagt“, so Sebastian Gutzeit. Sein Fazit: „Es geht hier nicht nur um eine Familie aus El Salvador. Es geht um unsere Werte. Um unsere Glaubwürdigkeit. Um die Frage, was wir unter Menschlichkeit verstehen – und ob wir bereit sind, dafür einzustehen, auch wenn es unbequem ist.“

Im Anschluss an die Zusammenkunft in der Birkenberghalle ist ein Spaziergang zur ehemaligen Wohnung der Familie geplant. Dort kann jeder Teilnehmer als Zeichen der Verbundenheit eine Nachricht für Familie Alcantara hinterlassen.