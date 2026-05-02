Großbrand in Heimweiler Rotes Kreuz kauft mitten in der Nacht Verpflegung ein 02.05.2026, 11:00 Uhr

i Die mobile Verpflegungsstelle beim Großbrand in Heimweiler: Sie versorgte die 150 Helfer mit belegten Broten und Getränken, um sie für ihren Kampf gegen das Feuer zu stärken. DRK

Weil beim Großbrand in Heimweiler 150 Einsatzkräfte und Helfer mitten in der Nacht mit belegten Broten und Getränken versorgt werden mussten, gingen die Rotkreuzler der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung zur Nachtzeit zum Einkauf in den Supermarkt.

Der Großbrand im Ortskern von Heimweiler in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte das Eingreifen vieler Einsatzkräfte aus mehreren Landkreisen notwendig gemacht. Dazu gehörte auch die durch das Rote Kreuz bereitgestellte Schnelleinsatzgruppe Verpflegung aus dem Landkreis Bad Kreuznach.







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