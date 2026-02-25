Norheimer Spendenaufruf Rotes Kreuz bittet um Hilfe für einen Transporter Robert Neuber 25.02.2026, 19:00 Uhr

i Mit Humor macht das Rote Kreuz von Norheim darauf aufmerksam, dass ein Fahrzeug zum Ziehen des Materialanhängers fehlt... Mark Douglass

Mit Humor versucht das Norheimer Rote Kreuz, die Bürger auf eine Spendenaktion aufmerksam zu machen. Denn für den hauseigenen Materialanhänger gibt es nur private Zugfahrzeuge. Nun soll ein Fahrzeug angeschafft werden, aber die Kasse ist knapp.

Eine Notlage tritt ein, jede Sekunde zählt – und die Retter kommen keuchend auf dem Fahrrad, den schweren Materialanhänger im Schlepptau. Ein Phantasie-Bild, das zwar für Lacher sorgt, aber einen überaus ernsten Hintergrund hat. Dem DRK-Ortsverein Rotenfels fehlt aktuell schlichtweg das „Zugpferd“ für seinen Materialanhänger.







