Norheimer Spendenaufruf
Rotes Kreuz bittet um Hilfe für einen Transporter
Mit Humor macht das Rote Kreuz von Norheim darauf aufmerksam, dass ein Fahrzeug zum Ziehen des Materialanhängers fehlt...
Mit Humor macht das Rote Kreuz von Norheim darauf aufmerksam, dass ein Fahrzeug zum Ziehen des Materialanhängers fehlt...
Mark Douglass

Mit Humor versucht das Norheimer Rote Kreuz, die Bürger auf eine Spendenaktion aufmerksam zu machen. Denn für den hauseigenen Materialanhänger gibt es nur private Zugfahrzeuge. Nun soll ein Fahrzeug angeschafft werden, aber die Kasse ist knapp. 

Lesezeit 2 Minuten
Eine Notlage tritt ein, jede Sekunde zählt – und die Retter kommen keuchend auf dem Fahrrad, den schweren Materialanhänger im Schlepptau. Ein Phantasie-Bild, das zwar für Lacher sorgt, aber einen überaus ernsten Hintergrund hat. Dem DRK-Ortsverein Rotenfels fehlt aktuell schlichtweg das „Zugpferd“ für seinen Materialanhänger.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren