Den Rotenfels kann man schmecken, denn an dem imposanten Bergmassiv wachsen Weinstöcke in einer ganz exklusiven Lage. Beim Spaziergang entlang der Abbruchkante mit Kultur- und Weinbotschafterin Inge Eckes bildet das Glas Wein auf dem Aussichtspunkt Bastei inklusive Sonnenuntergang den krönenden Abschluss.

i Panoramablick mit bizarrer Felsformation - der Rotenfels bietet viele Entdeckungen. Christine Jäckel

Rotenfels ist einzigartiges Biotop

Startpunkt der Tour ist der Wanderparkplatz, den man von Traisen aus per Auto oder Rad erreicht. Der Rotenfels ist seit den 1930er-Jahren Naturschutzgebiet. Das hat ihn zu einem einzigartigen Biotop gemacht und wirkt sich auch auf die Aktivitäten der Klettersportler an der höchsten Steilwand zwischen den Alpen und Skandinavien aus. 65 definierte Kletterlinien gibt es inzwischen am Rotenfels, die Schwierigkeitsgrade sind enorm, erklärt die Gästeführerin. „Wer die Strecke nicht kennt, sollte nur mit dem Alpenverein gehen“, betont Inge Eckes nicht von ungefähr. Am ersten Aussichtspunkt an der steilen Flanke mit einer Höhe von 202 Metern liegt der Gruppe Ebernburg zu Füßen.

Zum Panorama gehören im näheren Umfeld die Burgruine Rheingrafenstein, die Ebernburg und die Altenbaumburg und von hier oben lässt sich die Erdgeschichte des Nahetals wie im Bilderbuch aufschlagen. Inge Eckes fasst gut 290 Millionen Jahre Erdgeschichte kurzweilig zusammen und verweist zuvor auf die Felsformationen von Gans und Rheingrafenstein am gegenüberliegenden Naheufer. Sie bestehen, wie der Rotenfels aus Rhyolith, früher auch Quarzporphyr genannt. „Das war ein Gebirgszug bis ins Perm, als sich die Platten verschoben haben und das Magma hochgestiegen ist. Dann kamen die Wassermassen aus dem Hunsrück und die Ur-Nahe hat sich über Jahrmillionen durchgefressen und diese Schlucht gebildet.“

i Klein, aber fein ist die Weinlage Bastei. An diesem ganz besonderen Ort wächst ein besonderer Wein. Christine Jäckel

Naheland-Geschichte von oben gesehen

Zur Ergänzung gibt es noch zwei Häppchen neuere Geschichte. Bis 1945 war Ebernburg die nördlichste Gemeinde der bayerischen Pfalz, während das benachbarte Bad Münster preußisch verwaltet wurde. Dem trug man im weithin bekannten, früheren Ausflugslokal im Huttental mit jeweils einem bayerischen und einem preußischen Eingang Rechnung, erklärt die Kultur- und Weinbotschafterin. Und eine der schönsten Ansichten des Rotenfels’ hat man vom Steinskulpturenmuseum in Ebernburg. Am nächsten Aussichtspunkt lassen sich die „Höhepunkte“ im Naheland studieren: Kuhberg, Lemberg, Gangelsberg, Welschberg und Gauchsberg, aber auch weiter entfernte Erhebungen wie der Donnersberg lassen sich ausmachen.

Inge Eckes verbindet damit Tipps für weitere Exkursionen, an den Nahehügeln finden sich einige schöne Wanderrouten. Am Aussichtspunkt Bastei gibt es zum Ausklang des schönen Abendspaziergangs den Wein, der am Rotenfels wächst. Die Voraussetzungen dafür, dass die Trauben der Rieslingstöcke, die ihre Wurzeln im Rhyolith tief nach unten strecken, langsam reifen können, sind optimal. Die Rebstöcke werden durch die wärmespeichernde Felswand geschützt, das Terroir ist geprägt durch das warme und trockene Mikroklima und den extrem steinigen Boden aus Rhyolith und steinig-sandigem Lehm.