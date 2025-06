Mit Ronny Stein über sein Hausgrundstück im 300-Seelen-Dorf Bruschied zu laufen, das macht kolossal Spaß. Ganz einfach deswegen, weil die Kreativität aus dem Handwerker einfach nur heraussprudelt. Hier hat er den Dampfabzug für den Grill selbst hydraulisch gebastelt, dort eine kippbare Dachabdeckung aus Metall installiert. Und weil es in dem Dachdecker so brennt, hat er nun vom Wirtschaftsministerium den rheinland-pfälzischen Innovationspreis verliehen bekommen.

Was hat überzeugt? Es war, man mag es gar nicht glauben, eine Transportkiste aus Metallstreben. Was das mit Dachdeckerei zu tun haben könnte, fragt sich der Laie umgehend, doch Ronny Stein hat die Boxen nicht einfach aus Spielerei konzipiert. Sondern weil er als Dachdecker regelmäßig mit Material unterwegs war, das auf Paletten in Plastik eingewickelt durch die Gegend gekarrt wurde, sich dabei oft verformte und so beschädigt nicht mehr verwendet werden konnte. Also bastelte Stein diese Aluminium-Konstruktion, die dem transportierten Material Schutz und Halt gibt.

Box als Safe

Mittlerweile wird die Box von Unternehmen wie dem regionalen Baustoffhandel Beinbrech eingesetzt, oder von Weinproduzenten. Und es gibt die Box mittlerweile sogar als „Safe“ – auch das mag zunächst nicht nachvollziehbar sein, aber wer im Handwerk unterwegs ist, der kennt das Problem. Man ist auf einer Baustelle, kann aber nicht weitermachen, weil andere Gewerke noch ausstehen. Also fährt man zum nächsten Auftrag und lässt Material und Werkzeug zurück. Oft geschieht es dann, dass nach einigen Tagen etwas fehlt. Also gibt es für die Kiste aus Aluminiumstreben eine Alu-Haube, die abschließbar ist. Damit kann das Material sorgenfrei auf einer Baustelle zurückgelassen werden.

i Das ist der von Ronny Stein entwickelte Abroller für Nageldicht- und Entkopplungsbänder. Zeitersparnis für Dachdecker und Trockenbauer war das Ziel. Robert Neuber

Was Ronny Stein wichtig ist: Die Alu-Boxen ersparen die Umwicklung mit vielen Metern Plastikfolie beim Transport, und die Kisten werden in Rheinland-Pfalz gefertigt. Also ein nachhaltiges Produkt. Verwundern kann das nicht: Ronny Stein ist in Bruschied verwurzelt, er führt die familiäre Dachdeckerei in fünfter Generation. Seine beiden Kinder, 23 und 26 Jahre alt, wohnen in Bruschied, der Sohn arbeitet im Betrieb mit Mutter Ramona und Vater Ronny.

Plastik für Abrollapparat kommt von Simona

Was den kreativen Dachdecker aus Bruschied viel Zeit und Geld kostet, das sind die europaweiten Zertifizierungen und die Patentanmeldungen. Patente hat er für mittlerweile fünf Produkte, zum Beispiel den Abrollapparat, mit dem Dachdecker und Trockenbauer wesentlich einfacher dichtende Bänder auf Dachlatten und im Trockenbau verwenden können – auch hier mit einem nachhaltigen Produkt: Das Plastikgehäuse stammt von Simona aus Kirn, und die Lager kommen ohne Metallkugeln aus, was für Wartungsfreiheit sorgt.

„Innovationen entstehen nicht zufällig. Sie sind Ergebnis von Neugier, Mut und harter Arbeit.“ Die ausgezeichneten Unternehmer belegten, dass „Rheinland-Pfalz ein Land voller Tüftler, Macher und Visionäre ist“, so Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Da liegt sie bei Ronny Stein goldrichtig...

